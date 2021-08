Afghanistan: Usa invieranno altri militari per proteggere aeroporto Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il Qatar, Paese che sta ospitando i colloqui con le parti in conflitto, ha comunicato tramite il ministro degli Esteri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che sta facendo del suo meglio per aiutare a evacuare i diplomatici e il personale straniero nelle organizzazioni internazionali che cercano di lasciare l'Afghanistan. In una conferenza stampa organizzata oggi nella capitale giordana Amman, dove il ministro si trova in visita, Al Thani ha dichiarato: “C'è preoccupazione internazionale per il ritmo veloce degli sviluppi sul campo e il Qatar sta facendo del suo meglio per portare una transizione pacifica, soprattutto dopo il vuoto di potere che si è verificato". (Res)