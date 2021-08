Ambiente: Londra, 98 per cento delle scuole è vicino a fonti di inquinamento atmosferico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Londra il 98 per cento delle scuole si trova vicino a fonti di inquinamento atmosferico elevato. Come riferito dall'emittente televisiva "Bbc", l'aria di queste zone non rispetta i limiti imposti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha annunciato il municipio di Londra, City Hall, a seguito delle analisi condotte prima della pandemia da Covid-19. Le aree fuori dalla capitale sono invece molto meno a rischio, con il 24 per cento delle scuole esposte ad una bassa qualità dell'aria. In Inghilterra, più di 3,1 milioni di alunni respirano aria tossica, fenomeno che ha generato la morte di una bambina di nove anni lo scorso dicembre, Ella Adoo-Kiss-Debra. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato che ad ottobre verrà ampliato il territorio londinese sul quale viene addebitata una tariffa ai veicoli più inquinanti, la Ultra low emission zone (Ulez). "Sto facendo tutto quello che è in mio potere per far sì che i giovani londinesi non siano più esposti ad un'aria così inquinata. Questo fenomeno è grave: i danni ai polmoni che ne risultano hanno generato migliaia di morti premature ogni anno", ha detto Khan. (Rel)