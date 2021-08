Afghanistan: esercito Usa sospende temporaneamente le operazioni all'aeroporto di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso le operazioni di evacuazione all'aeroporto di Kabul nel tentativo di liberare l'aeroporto dagli afgani che si sono riversati nelle piste dello scalo per imbarcarsi per gli ultimi voli e lasciare il Paese. Lo ha riferito alla "Cnn" ha detto un funzionario del dipartimento della Difesa, precisando che la sospensione è volta a far sì che l'aeroporto sia sicuro. Nel frattempo il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha annunciato che il presidente Joe Biden parlerà "presto", senza specificare se questo avverrà nella giornata di oggi. Biden, ha affermato il portavoce, è "profondamente impegnato" ed è in contatto con la sua squadra di sicurezza nazionale durante le operazioni di evacuazione dei cittadini statunitensi e afgani. "Al momento giusto si rivolgerà al popolo americano", ha detto Sullivan durante un'intervista rilasciata all'emittente "Abc". Il portavoce ha quindi difeso la decisione del presidente Usa di ritirare le forze statunitensi dall'Afghanistan, affermando che Biden non riteneva inevitabile che i talebani prendessero il controllo dell'Afghanistan. "(Biden) pensava che le forze di sicurezza nazionale afgane fossero in grado di combattere dopo che abbiamo speso 20 anni e decine di miliardi di dollari per addestrarle, dando loro le migliori attrezzature e il sostegno delle forze statunitensi. Quando sono arrivate le difficoltà, loro hanno deciso di farsi da parte e di non combattere per il loro Paese", ha detto Sullivan. (segue) (Nys)