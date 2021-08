Afghanistan: esercito Usa sospende temporaneamente le operazioni all'aeroporto di Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ha quindi ribadito che gli Stati Uniti hanno raggiunto il loro obiettivo in Afghanistan, che era quello di consegnare alla giustizia coloro che hanno effettuato gli attacchi dell'11 settembre. “Dieci anni fa abbiamo preso Osama bin Laden, abbiamo indebolito al Qaeda, abbiamo fermato gli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti dall'Afghanistan per 20 anni. Ma ciò che il presidente non era disposto a fare era entrare in un terzo decennio di conflitto, con migliaia di truppe in più, che era la sua unica altra scelta, per combattere nel mezzo di una guerra civile che l'esercito afgano non avrebbe combattuto da solo", ha aggiunto il portavoce, ammettendo che la presa del controllo dell'Afghanistan, in particolare di Kabul, da parte dei talebani è avvenuta a una velocità inaspettata. "Mentre osserviamo l'evolversi della situazione, e certamente sta evolvendo a una velocità inaspettata, mettiamo in atto quel piano di emergenza", ha detto Sullivan, motivando la scelta di inviare rapidamente più truppe a Kabul per facilitare le operazioni di evacuazione. (Nys)