- Al momento non risulta la presenza di cittadini vietnamiti in Afghanistan, dopo il rimpatrio, il 3 agosto, di un dipendente delle Nazioni Unite. Lo ha reso noto l’ambasciata del Vietnam in Pakistan e Afghanistan. L’ambasciatore, Nguyen Tien Phong, ha assicurato che le misure di protezione dei connazionali sono state attivate secondo le indicazioni ricevute dal ministero degli Esteri.(Fim)