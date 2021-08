Cuneo: allarme siccità, portata dei fiumi e dei torrenti ridotta anche dell'80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia di Cuneo è in allarme siccità. A segnalarlo il senatore Giorgio Maria Bergesio, che è anche presidente di Acque Irrigue Cuneesi che raggruppa 18 consorzi e 53 mila utenti. "Da fine giugno la portata dei nostri fiumi e torrenti si è ridotta fino all'80 per cento in meno - dice Bergesio - e in più sono mancati più di 70 millimetri di acqua estiva e oltre 140 in primavera. Se calcoliamo lo storico, dal 1877 ad oggi a Cuneo siamo a metà rispetto alla norma: 328 millimetri contro i 635 che dovremmo contare a Ferragosto". Di conseguenza, continua il senatore, "la nostra agricoltura è in ginocchio. Abbiamo richiesto aiuto già da luglio ma le nostre istanze sembrano cadere nel vuoto. E' necessario istituire subito un tavolo per organizzare un piano d'ambito e investimenti che permettano di garantire un servizio pubblico essenziale ai cittadini". (Rpi)