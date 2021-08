Torino: punto estivo trasformato in discoteca, multa e chiusura per 5 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segnalazione è partita dai residenti che segnalavano la musica a tutto volume e la presenza di troppe persone in una punto estivo allestito in via San Paolo, a Torino. Così la Polizia Municipale si è appostata davanti al locale per vedere l'evolversi della situazione e si è trovata di fronte ad una vera e propria discoteca - con tanto di dj set e sala da ballo piena - in aperta violazione delle norme anti-Coronavirus. Così è scattata la chiusura del locale per cinque giorni e la stazione al presidente dell'associazione organizzatrice dell'iniziativa. (Rpi)