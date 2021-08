Haiti: vicesegretario di Stato Usa Sherman, mobilitate risorse per emergenza terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa Wendy Sherman ha parlato oggi con il primo ministro haitiano Ariel Henry per porgere le condoglianze alla popolazione di Haiti a seguito del terremoto del 14 agosto. Il vicesegretario Sherman, riferisce una nota del Dipartimento di stato, ha ribadito il sostegno ad Haiti durante questo periodo difficile, sottolineando che gli Stati Uniti stanno già mettendo in campo risorse per sostenere la risposta all’emergenza. (segue) (Com)