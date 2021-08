Piemonte: Universiadi 2025, siglata l'intesa per la partenza dei lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via i lavori per le Universiadi 2025. Nei giorni scorsi è stata siglata l'intesa con la Fisu (Federazione Internazionale Sport Universitari) che sancisce la partenza dei cantieri per la manifestazione. "Siamo felici di questo risultato, finalmente le Universiadi non sono più un'idea astratta - dice l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. La Regione ha deciso di investire anche economicamente in questo grande evento, perché crede nel fatto che possa diventare occasione di crescita per il nostro territorio". Per il presidente di Edisu Alessandro Sciretti, le Universiadi sono "l'occasione di visibilità internazionale e allo stesso tempo l'opportunità di valorizzare il grande potenziale del sistema universitario della nostra regione".(Rpi)