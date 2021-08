Speciale scuola: accordo su tamponi gratuiti per i professori, sì dei sindacati al Protocollo per il rientro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato siglato il Protocollo sicurezza delle scuole in vista dell'avvio del nuovo anno. A seguito di un lungo confronto, le organizzazioni sindacali hanno trovato l'intesa con i tecnici del ministero dell'Istruzione in particolare sul tema dei tamponi gratuiti per il corpo docente, sulle misure per evitare classi pollaio, mentre il nodo Green pass sarà contenuto in una nota specifica che l'amministrazione invierà alle istituzioni scolastiche nel prossimi giorni. L'incontro, si è svolto alla presenza dei segretari generali delle organizzazioni sindacali del comparto Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals e Anief e dei responsabili di tutte le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica, ed è stato coordinato dal dipartimento delle Risorse umane e finanziarie del ministero. In tema di distanziamento, come richiesto dalla Flc Cgil nella riunione del 12 agosto, è stato inserito nel testo uno specifico punto, per fornire alle scuole indicazioni sulle misure da adottare. Particolarmente significativa nel Protocollo, la parte relativa agli impegni del ministero. Ottenuta, già per l'anno scolastico 2021/2022, l'attivazione immediata di un "piano sperimentale di intervento sulle istituzioni scolastiche che presentino classi particolarmente numerose mediante lo stanziamento di apposite risorse che consentano di porre in essere azioni mirate e specifiche (più docenti, più Ata, attenzione agli aspetti logistici e all'ampliamento dell'offerta formativa). Anche al fine di favorire il distanziamento interpersonale". Quanto all'annosa questione delle "classi pollaio", il ministero si è impegnato per un "intervento più organico" che sia "finalizzato al miglioramento dei parametri relativi al dimensionamento scolastico e alla numerosità degli allievi per classe". La questione sarà dibattuta in occasione del tavolo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza previsto dal Patto per la scuola e calendarizzato per il 3 settembre 2021. (Rin)