Speciale scuola: Bianchi, in campo ogni azione necessaria per rientro in presenza

- Il ministero dell'Istruzione (MI) e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Seguirà anche - spiega un comunicato stampa del dicastero - una nota tecnica alle scuole che farà riferimento, in particolare, all'utilizzo del Green pass. "Stiamo mettendo in campo ogni azione necessaria per assicurare il rientro in aula con interventi mirati e puntuali - sottolinea il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi -. L'intesa raggiunta con le Organizzazioni sindacali è un ulteriore tassello e testimonia l'impegno comune per garantire a ogni studentessa e a ogni studente il diritto di poter tornare a frequentare in sicurezza e in presenza la scuola, recuperando il rapporto con i loro compagni, i docenti, la socialità". (Com)