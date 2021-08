Speciale scuola: Gilda non ha partecipato a firma Protocollo sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione al "Protocollo sicurezza Covid" sottoscritto tra il ministero dell'Istruzione ed una parte dei sindacati rappresentativi, la Fgu-Gilda precisa in una nota di "non aver partecipato alla trattativa e quindi di non averlo sottoscritto in quanto si trattava di aggiornamento del precedente documento che la Fgu non aveva firmato, non fidandosi degli impegni assunti dal governo e ritenendo insufficienti le misure di sicurezza garantite". La Federazione Gilda-Unams "ribadisce - conclude la nota - di essere favorevole ai vaccini, ma di essere contraria all'obbligo surretizio introdotto dal governo per il personale della scuola attraverso l'imposizione del 'passaporto verde'". (Com)