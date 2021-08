Sicurezza: 19 arresti, 241 denunciati nelle stazioni italiane a Ferragostp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciannove arrestati, 241 indagati e 77.057 persone controllate; 182 sanzioni amministrative elevate di cui 74 in materia di sicurezza ferroviaria: è questo il bilancio dell’attività della polizia ferroviaria nella settimana di Ferragosto. L'annuncio in una nota. I servizi istituzionali, in concomitanza con le partenze estive, sono stati intensificati con l’impiego di 4.429 pattuglie nelle stazioni e 601 a bordo treno. 1.221 i convogli ferroviari presenziati. 279 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori. 55 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. 51 gli stranieri in posizione irregolare. Continuano i controlli per il rispetto delle misure di contenimento del Covid 19.(Ren)