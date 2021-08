Afghanistan: figlio generale Massoud invita connazionali a resistere all'offensiva talebana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahmad Massoud, figlio del comandante Ahmed Shah Massoud assassinato nel 2001 da Al Qaeda, ha invitato i suoi connazionali afgani ad unirsi a lui nella resistenza ai talebani. In una rubrica pubblicata dalla rivista francese “La Règle du jeu”, il figlio dell'eroe della resistenza antisovietica che poi combatté contro i talebani, afferma di voler fare "sua" la lotta del padre per la libertà, mentre "la tirannia trionfa in Afghanistan". "I miei compagni d'armi e io daremo il nostro sangue, insieme a tutti gli afgani liberi che rifiutano la servitù e che invito a unirsi a me nella nostra roccaforte del Panjshir, che è l'ultima regione libera del nostro Paese morente", ha detto Massoud, affermando di ritenere che "nonostante la debacle" vista sinora "non tutto è perduto". "Noi afgani siamo nella situazione dell'Europa nel 1940", scrive Massoud in quest’articolo, con l’intendo di perorare la causa della resistenza in particolare nei confronti degli occidentali. "Parlo a tutti voi, in Francia, in Europa, negli Stati Uniti, nel mondo arabo e altrove, che tanto ci avete aiutato nella nostra lotta per la libertà, contro i sovietici in passato, contro i talebani vent'anni fa: Voi, cari amici della libertà, ci aiuterete ancora una volta come in passato? Abbiamo fiducia in voi, nonostante il tradimento di alcuni, è stato grave”. (Frp)