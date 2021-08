Afghanistan: ministro Esteri uscente iraniano incontra inviato speciale cinese Yue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri uscente iraniano Mohammad Javad Zarif ha incontrato oggi a Teheran l'inviato speciale della Cina per gli affari dell’Afghanistan, Yue Xiaoyong, per discutere i rapporti bilaterali e gli ultimi sviluppi in Afghanistan. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. In concomitanza con la caduta della capitale dell’Afghanistan Kabul in mano ai talebani e le crescenti preoccupazioni per la situazione nel Paese, i movimenti e le consultazioni tra Iran e Cina si sono intensificati. Entrambi i Paesi dialogano da tempo con i talebani e, secondo molti osservatori, sarebbero concordi nel riconoscere un governo guidato dagli estremisti islamici. L'Iran ha un complesso rapporto con l'Afghanistan e ospita sul suo territorio circa 780.000 rifugiati e tra 2,1 e 2,5 milioni di afgani che vivono in territorio iraniano. Il flusso è ricominciato in queste settimane dopo la caduta di Zaranj, la capitale della provincia di Nimruz, situata proprio lungo il confine con l'Iran, con centinaia di militari afgani che hanno varcato la frontiera e cercato rifugio in territorio iraniano. (segue) (Res)