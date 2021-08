Afghanistan: ministro Esteri uscente iraniano incontra inviato speciale cinese Yue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni l'Iran ha cercato di garantirsi una sorta di dialogo con i talebani, nonostante gran parte della società iraniana li consideri come un gruppo terroristico. Il 7 luglio Teheran ha ospitato un importante incontro tra rappresentanti del governo di Kabul e i talebani nel tentativo di favorire colloqui di pace. La Cina ha mantenuto in questi anni rapporti con la leadership talebana con incontri che si sono intensificati negli ultimi mesi. Lo scorso 28 luglio il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha incontrato a Tianjin una delegazione guidata dal capo della commissione politica dei talebani afghani, il mullah Abdul Ghani Baradar. Da allora, la Cina ha mandato una serie di “messaggi” sia tramite la diplomazia ufficiale che tramite analisi sui media, volto a preparare il riconoscimento da parte di Pechino di un governo talebano. (segue) (Res)