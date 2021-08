Afghanistan: ministro Esteri uscente iraniano incontra inviato speciale cinese Yue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 agosto, due giorni prima della presa di Kabul da parte del gruppo estremista islamico, il “Global Times”, importante tabloid sostenuto dallo Stato, ha pubblicato un'intervista con il leader di un partito di opposizione afgano che ha affermato che "il governo di transizione deve includere i talebani". La Cina avrebbe ricevuto rassicurazioni da parte dei talebani sulla non ingerenza negli affari interni cinesi, in particolare l’appoggio agli uiguri nella regione a maggioranza musulmana dello Xinjiang. L'incontro del mese scorso nella città di Tianjin, nel nord della Cina, ha seguito una visita simile di una delegazione talebana nel 2019, ma nel frattempo il gruppo ha aumentato fortemente il suo potere e Pechino starebbe conducendo una politica pragmatica e opportunista, sfruttando l’Afghanistan per portare avanti il programma della Nuova via della seta e il rapporto con i talebani considerato che, a differenza di Usa e Russia, Pechino non ha mai condotto azioni contro il gruppo islamista. (segue) (Res)