Afghanistan: ministro Esteri uscente iraniano incontra inviato speciale cinese Yue (4)

- Durante il dominio dei talebani tra il 1996 e il 2001, la Cina aveva già sospeso le relazioni con l'Afghanistan, dopo aver ritirato i suoi diplomatici nel 1993 in seguito allo scoppio della guerra civile. I media statali hanno pubblicato almeno due articoli analitici questa settimana evidenziando che l'Afghanistan era stato il "cimitero degli imperi" e avvertendo la Cina di non essere impantanata nel "Grande Gioco", rafforzando il messaggio che la Cina non nutre né l'intenzione di inviare truppe in Afghanistan né l'illusione di poter colmare il vuoto di potere lasciato dagli Stati Uniti. Dopo il loro incontro con Wang, i talebani hanno affermato di sperare che la Cina possa svolgere un ruolo economico più importante. Oggi, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha sottolineato che la situazione in Afghanistan è cambiata e la Cina rispetta la volontà e la scelta del popolo afgano. La portavoce ha aggiunto che l’ambasciata cinese in Afghanistan funziona normalmente e ha assicurato che Pechino monitorerà da vicino la situazione e fornirà ai connazionali in Afghanistan i servizi e l’aiuto necessari. (Res)