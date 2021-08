Speciale difesa: Libia, Comitato militare 5+5 chiede a Foro di dialogo di adottare norma costituzionale per elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato militare congiunto, formato da cinque rappresentanti dell’Esercito Nazionale Libico (Lna) e da altrettanti membri del governo di Tripoli, ha chiesto al Forum di dialogo per la Libia di adottare rapidamente la norma costituzionale in modo che i libici possano avere diritto alle elezioni del 24 dicembre. In una nota, il Comitato ha sottolineato che in caso di fallimento dell’adozione di una norma costituzionale e di un posticipo delle elezioni il rischio è una “violazione dell’accordo di cessate il fuoco”. “Chiediamo la rapida nomina di un ministro della Difesa e sottolineiamo l'inasprimento delle misure di sicurezza per gli utenti della strada costiera”, si legge nella nota diramata ieri. “Abbiamo preso accordi per iniziare a completare la seconda fase di sminamento da entrambi i lati della strada costiera”, afferma la nota, nella quale il Comitato precisa che nei prossimi giorni ci sarà uno scambio di detenuti tra le due parti dopo aver preparato le liste. “Abbiamo deciso di elaborare un piano urgente per far uscire i mercenari e i combattenti stranieri il prima possibile, senza eccezioni per nessuno”, afferma il Comitato 5+5, facendo riferimento ai consiglieri militari turchi. Nel merito, il Comitato ha sottolineato che il Consiglio di presidenza e il governo hanno chiesto la necessità di congelare qualsiasi accordo militare e memorandum d'intesa “per qualsiasi Paese”, in riferimento agli accordi firmati nel novembre 2019 a Istanbul, dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan e dall’allora premier del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj. Il Comitato 5+5 ha inoltre aggiunto che è stato confermato l'avvio delle procedure per l'apertura della strada Buqrin-Al-Jufra. (Lit)