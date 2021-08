Speciale difesa: Medio Oriente, uccisi quattro palestinesi da forze israeliane a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro palestinesi sono stati uccisi dalle Forze di difesa israeliane (Idf) questa mattina durante alcuni scontri nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, secondo il quale le forze israeliane si sono recate nel campo profughi per arrestare alcuni giovani sospettati di essere coinvolti in attività “terroristiche”. Nelle ultime settimane, ci sono stati numerosi scontri tra forze israeliane e i palestinesi nella Cisgiordania settentrionale, principalmente a Jenin e Beita. A partire da maggio gli abitanti di Beita manifestano contro l'insediamento israeliano di Eviatar, presidiato dall’esercito israeliano in attesa che le autorità dello Stato ebraico ne decidano la legittimità. (Res)