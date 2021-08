Speciale difesa: Bulgaria, presidente Radev convoca il Consiglio sicurezza nazionale su pandemia e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bulgaria Rumen Radev ha convocato per la giornata di oggi il Consiglio consultivo per la sicurezza nazionale. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Bulgaria", al centro della riunione sono le misure finanziarie necessarie per contrastare una potenziale crisi sanitaria, sociale ed economica dovuta alla pandemia di Covid-19. Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda le misure per contrastare l'aumento della pressione migratoria lungo il confine del Paese con la Turchia. Alla seduta partecipano, secondo i termini di legge, anche il presidente dell'Assemblea nazionale, il primo ministro, i ministri della Difesa, dell'Interno, degli Esteri e delle Finanze. Sono presenti infine i direttori dei servizi speciali, il capo di Stato maggiore della Difesa e un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare. Secondo un'ispezione eseguita su disposizione del difensore civico, il centro per rifugiati Voenna Rampa a Sofia soffre di sovraffollamento. (Seb)