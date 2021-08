Speciale difesa: Libia, Consiglio di presidenza costituisce zona militare lungo la costa occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale della Libia, in qualità di comandante in capo dell'esercito libico, ha costituito la zona militare della costa occidentale e ha nominato il ministro della Difesa dell'ex governo di accordo nazionale, Salah al Namroush, come responsabile dell’area, dopo averlo promosso eccezionalmente a maggiore generale. Lo ha annunciato ieri il Consiglio di presidenza in una nota. La nuova zona militare copre l'area compresa tra la rotatoria di Al-Ghiran a Tripoli occidentale e i confini tunisini, e da Baten al Jabal a sud fino alla costa a nord, e sarà sotto il comando del governo libico. Il 7 agosto, il Consiglio presidenziale ha ordinato a tutte le unità militari di seguire le sue istruzioni in qualità di comandante in capo dell'esercito libico per quanto riguarda la formazione o lo scioglimento delle unità militari o la promozione e la retrocessione di ufficiali militari e la nomina dei comandanti delle zone militari. (Lit)