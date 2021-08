Speciale difesa: Afghanistan, ministero Difesa ceco, occorre evacuare quante più persone possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca sta facendo il possibile per evacuare quante più persone dall’Afghanistan. Lo ha ribadito in un messaggio su Twitter il ministero della Difesa di Praga. “La situazione in Afghanistan è seria e in evoluzione. Stiamo facendo del nostro meglio per evacuare in sicurezza quante più persone possibile”, afferma il dicastero. “Chiediamo a tutti i media e al pubblico di avere pazienza”, si conclude il messaggio. Un aereo militare con a bordo 46 diplomatici cechi e i loro colleghi e familiari è atterrano a Praga questa mattina dopo essere decollato dalla capitale afgana Kabul. Praga ha deciso di evacuare il suo personale diplomatico dopo la tempestiva presa della città da parte delle forze talebane. Secondo quanto dichiarato ieri in serata dal ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, le operazioni di soccorso continueranno. (Vap)