Speciale difesa: Afghanistan, ministra Difesa francese, priorità è rimpatrio connazionali e collaboratori afgani

- “Diverse dozzine" di francesi ma anche "afgani che hanno reso servizi molto importanti alle Forze armate" francesi saranno evacuate dall’Afghanistan. Lo ha detto la ministra della Difesa francese, Florence Parly, all'emittente televisiva “Franceinfo” commentando gli sviluppi della situazione nel Paese. “Oggi la Francia ha una e una sola priorità, è da un lato evacuare i suoi cittadini che sono ancora in Afghanistan, evacuare il personale che ha reso importanti servigi al nostro Paese aiutandoci nella quotidianità. E anche per fare il massimo per tutelare le personalità che hanno difeso i diritti, i diritti umani, giornalisti, artisti e tutti coloro che sono impegnati in questi valori che continuiamo a difendere in tutto il mondo”, ha affermato Parly. La ministra ha sottolineato che la Francia "non ha aspettato gli ultimi giorni per raccomandare ai suoi cittadini di lasciare l'Afghanistan", ricordando che già a luglio è stato noleggiato un volo di rimpatrio. (Frp)