Montenegro: consigliere presidenziale Veljovic interrogato dalla Procura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Zdravko Krivokapic ha commentato l'accaduto osservando che Veljovic "non usa la libertà di parola e di riunione pubblica, ma ne abusa" e interferisce apertamente nel lavoro della polizia. La cerimonia di intronizzazione del metropolita del Montenegro Joanikije si terrà il 4 settembre a Cetinje alla presenza del patriarca Porfirije. Joanikije è stato eletto metropolita del Montenegro dal Santo Sinodo dei vescovi della Chiesa serba ortodossa tenutosi questa primavera nel Tempio di San Sava a Belgrado. Le dichiarazioni del consigliere presidenziale si inseriscono in una più ampia polemica fra la Chiesa serba ortodossa e il governo precedente, guidato dallo stesso partito di cui il presidente Milo Djukanovic fa parte. Lo scorso anno sono cresciute le tensioni fra la Chiesa serba ortodossa e le autorità del Montenegro a causa dell'approvazione, nel dicembre 2019, della nuova legge sulle libertà religiose da parte di Podgorica che prevede la possibilità per lo Stato di trasferire a sé alcune proprietà della Chiesa. Le tensioni si sono successivamente trasferite nel terreno politico fra le istituzioni di Podgorica e quelle di Belgrado. Il nuovo governo del Montenegro ha apportato alcune modifiche alla legge eliminando così i punti contesi. (segue) (Seb)