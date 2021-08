Cuba: Usa autorizzano invio aiuti umanitari dalla Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha autorizzato due piccole compagnie aree della Florida a effettuare un totale di 10 voli charter settimanali per Cuba con aiuti umanitari di emergenza fino alla fine dell'anno. Si tratta, riferisce il sito di informazione “Cibercuba” delle compagnie Skyway Enterprises e IBC Airways. I voli trasporteranno cibo, medicine, prodotti per l'igiene e forniture sanitarie a otto aeroporti cubani, nonché materiale per la sede diplomatica all'Avana. L'invio segue le recenti manifestazioni, inedite per partecipazione, che lo scorso 11 luglio hanno visto migliaia di cubani scendere in strada per protestare contro la crisi economica e la gestione della pandemia di Covid-19. Nelle scorse settimane aiuti sono arrivati anche da Messico e Russia.(Mec)