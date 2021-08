Regno Unito: Starmer, premier deve mostrare responsabilità dinanzi a crisi in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Boris Johnson, deve mostrare responsabilità dinanzi alla crisi in Afghanistan. Lo ha detto il leader del Partito laburista, Keir Starmer, che ha definito la situazione nel Paese asiatico “scioccante” e “tragica”. Quello che stiamo osservando è “il disfacimento di vent’anni di progressi e di un grande sacrificio”, ha detto parlando a Wolverhampton. Starmer ha evidenziato che la decisione di ritirarsi dall’Afghanistan non è stata presa unilateralmente dal governo di Londra ma richiama il suo leader a “mostrare un po’ di leadership e urgenza”. Le priorità del governo dovrebbero essergli chiare, ovvero “evacuare i cittadini britannici e quelli afgani che ne hanno diritto”. Interrogato se il ministro degli Esteri, Dominic Raab, avrebbe dovuto rientrare in anticipo dalle vacanze alla luce della situazione, Starmer ha risposto che è ovvio di sì. (Rel)