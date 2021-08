Pakistan: ministro Esteri Qureshi riceve delegazione afgana, “accordo politico unica strada”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, ha ricevuto oggi a Islamabad una delegazione di leader politici dell’Afghanistan guidata dall’ex vicepresidente Muhammad Younus Qanooni. Lo ha riferito lo stesso ministro su Twitter, sottolineando che tutti i delegati “hanno una parte vitale nel futuro del Paese” e che la visita cade “in un momento estremamente critico”. “È importante che coordiniamo in modo stretto i nostri prossimi passi a beneficio dell’Afghanistan e della regione. C’è una chiara convergenza internazionale a sostegno del processo di pace e riconciliazione ed è cruciale per l’Afghanistan che i leader siano uniti per un accordo inclusivo e onnicomprensivo”, ha scritto Qureshi. Una nota del suo ministero precisa che la visita della delegazione, iniziata ieri, è in programma fino al 18 agosto. “Il Pakistan è molto chiaro sulla sua posizione: crediamo che un accordo politico negoziato sia la sola strada davanti. Non ci auguriamo di veder un ciclo continuo di guerra civile e vogliamo che il popolo dell’Afghanistan prosperi, non solo che sopravviva”, ha aggiunto Qureshi nei suoi tweet. (segue) (Inn)