Scuola: Lorenzin-Piccoli Nardelli (Pd), vaccini e tamponi unica strada per evitare Dad

- "Non possiamo permetterci un altro anno in Dad. Per questa ragione, non solo tutto il personale scolastico deve essere vaccinato, ma dobbiamo anche puntare sul tracciamento, utilizzando, quindi, tutte le tipologie di tamponi disponibili, tra cui quelli salivari per i più piccoli". Così in una nota, l'ex ministro della salute Beatrice Lorenzin e Flavia Piccoli Nardelli, dell'ufficio di presidenza del gruppo Partito democratico. "Garantire il diritto all'istruzione dei nostri bambini - continuano - deve essere l'obiettivo di tutti e, per farlo, la strada da percorrere è solo quella di vaccinare e fare tamponi il più possibile". (Com)