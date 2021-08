Speciale difesa: Afghanistan, Pinotti (Pd), Onu e Ue si impegnino per rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immagini drammatiche dall'aeroporto di Kabul: in fuga gli afghani che si erano affidati alle promesse occidentali. La comunità internazionale non può 'girarsi dall'altra parte' come se non avesse responsabilità". Così su Twitter la senatrice del Partito democratico e presidente commissione Difesa del Senato, Roberta Pinotti. "Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, che si riunirà oggi, sia determinato nel decidere azioni di tutela. L'Europa metta in atto azione forte e coesa per i diritti dei rifugiati", conclude. (Com)