Speciale difesa: Afghanistan, aereo militare afgano precipita in Uzbekistan

- Un velivolo militare afgano è precipitato in Uzbekistan, secondo quanto riportato dal sito informativo uzbeko “Gazeta.uz”. Secondo le informazioni raccolte dai media locali, l’aereo militare, un caccia per l'attacco al suolo A-29B Super Tucano, si è schiantato nella tarda serata di ieri nella provincia meridionale dell'Uzbekistan di Surxondaryo, vicino al confine con l'Afghanistan, mentre la capitale Kabul finiva sotto il pieno controllo dei talebani. Il sito informativo uzbeko ha pubblicato fotografie di medici che assistono un uomo in uniforme dell'aeronautica militare afgana. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa “Tass”, il ministero della Difesa dell'Uzbekistan sta indagando sull’incidente. Ieri, l'Uzbekistan ha dichiarato di aver arrestato 84 soldati afgani che avevano attraversato il confine e avevano cercato assistenza medica. Le notizie giungono mentre circolano voci che proprio l’Uzbekistan sia il Paese in cui l’ex presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, ha trovato rifugio insieme alla moglie e ad alcuni consiglieri. Secondo il portavoce dell’ambasciata russa in Afghanistan, Nikita Ishenko, Ghani sarebbe fuggito con delle auto piene di denaro. Lo ha riferito il portavoce dell’ambasciata russa, Nikita Ishenko all’agenzia di stampa “Sputnik”, secondo cui una parte del denaro è stato lasciato nell'aeroporto. "Per quanto riguarda il crollo del regime, è caratterizzato in modo più eloquente dal modo in cui Ghani è fuggito dall'Afghanistan, con quattro auto piene di soldi. Hanno cercato di caricare parte dei soldi in un elicottero, ma non tutto è andato secondo i piani e alcuni di questi soldi sono stati abbandonati sulla pista”, ha detto il portavoce della missione diplomatica russa. (Res)