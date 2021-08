© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio divampato questa mattina in un garage a Nettuno in via XXIV Maggio ha costretto i vigili del fuoco a evacuare l'intera struttura che si sviluppa su tre livelli. I pompieri sono dovuti intervenire con diverse squadre oltre al carro autoprotettori. Tre sono le auto avvolte dalla fiamme oltre ad un mezzo pesante. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. (Rer)