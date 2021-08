I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zambia: presidenziali, candidato dell'opposizione Hichilema proclamato vincitore - La commissione elettorale dello Zambia ha dichiarato il candidato dell'opposizione Hakainde Hichilema vincitore delle elezioni presidenziali della scorsa settimana. Nel suo conteggio finale, la commissione ha attribuito ad Hichilema 2.810.777 voti contro i 1.814.201 del presidente uscente Edgar Lungu, il che significa che non sarà necessario il ballottaggio per decretare il nuovo capo dello Stato. Hichilema, 59 anni, era alla sua sesta candidatura alla presidenza. Il capo dello Stato uscente Lungu, da parte sua, ha affermato che le elezioni non sono state libere ed eque, accusando i sostenitori del suo sfidante di aver cacciato dai seggi elettorali i funzionari del Fronte patriottico - il partito attualmente al potere - impedendo loro di controllare il corretto svolgimento del voto. In risposta, il Partito unito per lo sviluppo nazionale (Upnd) di Hichilema ha affermato che la dichiarazione rappresenta "l'atto finale disperato dell'amministrazione uscente". (segue) (Res)