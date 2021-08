I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: crolla ponte a causa delle inondazioni almeno 21 morti - Almeno 21 persone sono morte dopo che il veicolo a bordo del quale viaggiavano è precipitato in un ponte crollato a causa delle forti piogge e inondazioni abbattutesi nello Stato di Jigawa, nel nord della Nigeria. Lo ha reso noto ai media locali il portavoce della polizia dello Stato, Shisu Lawan Adam, precisando che le vittime includono nove militari in cerca di lavoro che stavano tornando a casa. Testimoni hanno riferito che le inondazioni causate da forti piogge hanno spazzato via il ponte, ma i viaggiatori sembravano non esserne consapevoli. Poco dopo che il loro veicolo è precipitato nel ponte crollato, un altro veicolo con due passeggeri a bordo si è schiantato contro di esso. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica mentre i passeggeri viaggiavano su un veicolo commerciale proveniente dallo Stato nord-occidentale di Kano allo Stato nord-orientale di Adamawa. Molte aree della Nigeria hanno subito massicce inondazioni nelle ultime settimane che hanno portato alla distruzione di case, terreni agricoli e ponti. Diverse persone sono morte anche a causa delle inondazioni in tutto il Paese. (segue) (Res)