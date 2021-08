I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: rapiti 15 studenti in un college nello Stato di Zamfara, quattro persone uccise - Almeno 15 studenti sono stati rapiti e quattro persone - tra cui un ufficiale di polizia e tre vigilanti - sono stati uccisi in un attacco condotto da sospetti banditi armati in un college dello Stato settentrionale nigeriano di Zamfara. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dal quotidiano "Premium Times", secondo cui gli aggressori hanno attaccato i locali della scuola con armi sofisticate e hanno rapito 15 studenti, un insegnante e sua moglie. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di rapimenti condotti negli stati settentrionali della Nigeria da parte di bande pesantemente armate, conosciute localmente come banditi, che da tempo affliggono la Nigeria nordoccidentale e centrale con saccheggi, furti di bestiame e rapimenti a scopo di riscatto. Secondo le stime delle autorità nigeriane, da dicembre circa mille studenti sono stati rapiti in tutta la Nigeria, la maggior parte dei quali sono stati rilasciati dopo trattative con i funzionari locali, anche se alcuni sono ancora in ostaggio. (segue) (Res)