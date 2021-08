I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia-Egitto: fonti stampa, premier Roble atteso al Cairo nei prossimi giorni - Il primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble sarà in visita al Cairo, in Egitto, nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti citate dal sito d'informazione "Garowe Online". La visita di Roble è attesa pochi giorni dopo quella di tre giorni effettuata in Kenya la scorsa settimana, che ha sancito il disgelo delle relazioni diplomatiche con Nairobi dopo le tensioni dei mesi scorsi. Il viaggio al Cairo giunge inoltre nel mezzo delle elezioni parlamentari in corso di svolgimento dopo i numerosi rinvii dei mesi scorsi, con alcuni stati chiave - tra cui il Puntland e il Sudovest - che hanno già concluso le operazioni di voto per esprimere i propri seggi nel futuro Senato federale. In vista della sua imminente visita in Egitto, a inizio agosto Roble ha incontrato l'ambasciatore egiziano a Mogadiscio, Mohamed Ibrahim Nasr, per discutere delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra i due Paesi in vari settori. I rapporti fra Egitto e Somalia hanno conosciuto delle fibrillazioni lo scorso anno con la notizia, finora mai confermata a livello ufficiale, secondo cui Il Cairo avrebbe intenzione di costruire una base militare in Somaliland per espandere la sua influenza nel Corno d'Africa. (Res)