I fatti del giorno - America latina

- Venezuela: rilasciato nella notte il leader oppositore Freddy Guevara - L'oppositore venezuelano Freddy Guevara è uscito nella notte dal carcere dell'Helicoide, dove era stato recluso oltre un mese fa con l'accusa di aver intrattenuto legami con "estremisti e paramilitari" associati al governo della Colombia. Guevara, uomo di fiducia di Guaidò e importante elemento delle opposizioni, ha fatto sapere di non sapere "con chiarezza quali siano le misure" adottate per la sua uscita dal carcere. "Dobbiamo verificarlo perché non ho chiaro quale siano le limitazioni", ha detto ai media Guevara assicurando che durante la sua prigionia in una struttura nota per essere una delle più dure del Paese, è rimasto totalmente tagliato fuori dalla comunicazione con il resto del mondo". La liberazione di Guevara, come degli altri prigionieri politici, era part delle richieste che le opposizioni hanno presentato venerdì a Città del Messico, aprendo il nuovo negoziato di pace con il governo di Nicolas Maduro. Sui media si parla anche della possibilità che lo stesso Guevara possa essere parte della delegazione negoziale, in sostituzione di Carlos Vecchio il funzionario che Guaidò aveva designato come "ambasciatore" del governo ad interim presso gli Stati Uniti. Un incarico che per Maduro costituisce un ostacolo alla sua presenza al tavolo. (segue) (Res)