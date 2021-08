© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: sale a circa 1.300 morti il bilancio del terremoto di domenica - È salito ad almeno 1.297 morti il bilancio della scossa di terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito sabato la zona sud occidentale di Haiti. È quanto emerge dall'ultimo bollettino della Protezione civile haitiana che parla di diverse migliaia di feriti. La scossa, con epicentro a circa dodici chilometri dalla località Saint Louis du Sud, ha causato la distruzione di circa 3000 case, con danni ad altre cinquemila. Colpite, riportano i media locali, chiese, centri scolastici, uffici di polizia e ospedali. A distanza di otre 24 ore dal sisma, le città di Jeremie e Les Cayes continuano ad essere irraggiungibili a causa degli smottamenti che hanno reso impraticabile percorrere la strada nazionale 7. D'altro canto la Protezione civile ha anche avvertito dei pericoli legati all'avvicinarsi dell'uragano "Grace", ed esortato la popolazione a prepararsi per "proteggere la vita e le pertinenze". La comunità internazionale ha iniziato a far pervenire le sue offerte e iniziative di aiuto Stati Uniti hanno nominato l'amministratrice dello Usaid, Samantha Power, come coordinatrice dell'aiuto ad Haiti. (segue) (Res)