I fatti del giorno - America latina (4)

- Armenia-Uruguay: ministro degli Esteri Bustillo in visita a Erevan - Il ministro degli Esteri dell'Uruguay, Francisco Bustillo, è in visita a Erevan, capitale dell'Armenia, per incontrare la controparte armena Armen Grigoryan. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Montevideo in una nota, precisando che nel corso del suo soggiorno Bustillo incontrerà anche il primo ministro Nikol Pashinyan, il presidente del Parlamento, e il patriarca Karekin II, Supremo patriarca e catholicos di tutti gli armeni. I due Paesi vantano rapporti diplomatici consolidati dopo che nel 1965 l'Uruguay fu la prima nazione a riconoscere il genocidio armeno e il primo presidente dell'Armenia dopo l'indipendenza dall'Unione sovietica, Lewon Ter-Petrosyan, scelse l'Uruguay come una delle sue prime visite all'estero. L'Uruguay ospita anche una popolazione armena relativamente considerevole dopo le ondate di immigrazione nel 20mo secolo a seguito del genocidio. (segue) (Res)