I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: terremoto, Taiwan dona 500mila dollari - La presidente di Taiwan, Tsai Int-Wen, ha disposto lo stanziamento di 500mila dollari statunitensi per soccorrere la popolazione di Haiti colpita dalla potente scossa di terremoto del 14 agosto. Una cifra, si legge in una nota diffusa dall'ambasciata a Port-au-Prince, che dovrà aiutare il governo haitiano "per affrontare le sfide più urgenti provocate da questo disastro". La scossa, con epicentro a circa dodici chilometri dalla località Saint Louis du Sud, ha causato la morte di almeno 1.297 persone e il ferimento di diverse migliaia. Secondo quanto riferisce la protezione civile, sono state distrutte circa 3000 case, con danni ad altre cinquemila. (Res)