I fatti del giorno – Europa

- Germania: Soeder (Csu) avverte, ora la sconfitta elettorale è un "pericolo concreto" - A sei settimane dalle elezioni federali in Germania l’Unione, l’alleanza fra Unione cristiano-democratico (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), rischia di non essere in grado di formare una maggioranza di governo. E' quanto dichiarato dal presidente della Csu, Markus Soeder, intervenendo a una diretta streaming organizzata dal quotidiano “Bild”. “Ora c'è un pericolo concreto che possa esserci una maggioranza al di fuori dell'Unione. Questo deve essere chiaro a tutti. La leadership di un governo federale attraverso l'Unione, ciò che vuole la maggioranza della popolazione, è a rischio", ha affermato Soeder. “Non si può dire che tutto stia andando alla perfezione. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche”, ha aggiunto il premier bavarese, riferendosi ai sondaggi in corso. Secondo l'ultimo sondaggio dell’istituto Insa per l’edizione domenicale della “Bild” una coalizione formata da Partito socialdemocratico (SpD), Verdi e Partito liberale democratico (Fdp) avrebbe attualmente la maggioranza e questo perché l'Spd ha guadagnato due punti percentuali, attestandosi al 20 per cento. (segue) (Res)