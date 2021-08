I fatti del giorno – Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: Air France modifica rotte per evitare di sorvolare spazio aereo - La compagnia di bandiera francese Air France ha deciso di modificare le rotte dei suoi aerei che sorvolano lo spazio aereo afgano in seguito alla presa del potere dei talebani a Kabul. Lo ha riferito la compagnia aerea a “Bfm Business”. Air France non vuole correre alcun rischio e, sino a nuovo avviso, gli aerei della compagnia non sorvoleranno più l'Afghanistan. "Air France monitora costantemente la situazione geopolitica dei Paesi sorvolati dai suoi aerei e le raccomandazioni delle autorità locali", ha detto un portavoce della compagnia aerea. "La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio rimane la nostra priorità", ha aggiunto. Alcuni voli in partenza o in arrivo all’aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle saranno quindi potrebbero allungare le loro tempistiche. Questi ritardi potrebbero interessare le linee Parigi-Bangkok (Thailandia), Parigi-Bangalore, Parigi-Bombay, Parigi-Nuova Delhi e Parigi-Madras in India, ma anche Parigi-Ho Chi Minh City (Vietnam) e Parigi-Singapore. (segue) (Res)