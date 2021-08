I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paesi Bassi: riprendono oggi i colloqui per la formazione del nuovo esecutivo - Riprendono quest’oggi i colloqui fra le parti politiche nei Paesi Bassi per la formazione del nuovo governo, dopo le elezioni parlamentari del marzo scorso. Alla vigilia dei negoziati, la leader del partito Democratici 66, Sigrid Kaag, ha annunciato l’intenzione di non dare vita a un esecutivo che comprenda anche l’Unione cristiana (Cu). In un’intervista al quotidiano “Ad”, Kaag ha spiegato di non voler far parte di una coalizione di governo con il partito guidato da Gert-Jan Seger. Kaag incontrerà questa mattina l’informatrice Mariette Hamer e il leader del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), Mark Rutte, per la prima volta dalla pausa estiva. Secondo Kaag, "il timone deve cambiare”, e la costituzione del prossimo governo olandese “deve essere davvero diversa”. Cioò può essere ottenuto solo “con una diversa composizione del gabinetto, con scelte e priorità diverse", ha detto la leader di D66, chiudendo a una collaborazione con Cu. Kaag ha sottolineato che il suo partito " ha riflettuto attentamente" su tale situazione nelle ultime settimane. (segue) (Res)