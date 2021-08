I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: Covid-19, fine obbligo quarantena per completamente vaccinati e minorenni - Da oggi tutti le persone completamente vaccinati e minorenni in Regno Unito non dovranno più sottoporsi a quarantena dopo il contatto con un positivo al Covid-19. Come riferito dall'emittente televisiva "Bbc", sarà solo consigliato (ma non obbligatorio) fare un test Pcr. Ciò nonostante, alcune norme di distanziamento sociale saranno ancora raccomandate, così come l'uso della mascherina negli spazi chiusi. In Inghilterra, la regola è valida solo per coloro che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino almeno 14 giorni prima di essere entrati in contatto con un positivo al Covid. In Irlanda del Nord, è invece richiesto di sottoporsi a due test Pcr da effettuare al secondo e all'ottavo giorno dall'ultimo contatto con un positivo al Covid. La quarantena di dieci giorni rimane invece obbligatoria per tutti coloro che risultano positivi al Covid o che esibiscono sintomi del virus. Il ministro della Salute del Regno Unito, Sajid Javid, ha annunciato: "I cambiamenti in atto da oggi sono un passo in più verso la libertà. Sarà la vaccinazione a porre un fine alla pandemia da Covid-19. Ad oggi, grazie a quest'ultima, sono state salvate più di 84 mila vite". (segue) (Res)