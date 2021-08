I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: fatturato settore industriale cresciuto del 19 per cento a giugno - Il fatturato del settore industriale spagnolo è aumentato del 19 per cento a giugno rispetto al medesimo periodo del 2020. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), secondo cui il tasso è diminuito di oltre 26 punti rispetto a maggio e di quasi 50 punti rispetto ad aprile. Con l'anticipo di giugno, il fatturato del settore segna quattro mesi consecutivi di rialzo dopo aver precedentemente concatenato un anno di tassi negativi a causa della crisi causata dal Covid-19. Il confronto anno su anno viene effettuato rispetto a giugno 2020, mese in parte interessato dal primo stato di emergenza e isolamento domiciliare. In termini mensili e dati destagionalizzati e rivisti per il calendario, il settore ha registrato un calo delle vendite dello 0,6 per cento a giugno, rispetto al calo dell'1,8 per cento registrato il mese precedente. (Res)