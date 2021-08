© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Marocco: nuova crisi diplomatica dopo dichiarazioni Lapid su rapporto Algeri-Teheran - I rapporti tra l’Algeria e il Marocco hanno registrato una nuova crisi diplomatica, dopo la storica visita compiuta la scorsa settimana a Rabat dal ministro degli Esteri d’Israele, Yair Lapid, in occasione della quale il capo della diplomazia israeliana ha denunciato un “avvicinamento” algerino all’Iran. Secondo il ministero algerino degli Affari esteri, le “dichiarazioni mendaci” fatte in Marocco riguardo all’Algeria sarebbero state "istigate" dalle stesse autorità marocchine, e come tali tradiscono una “volontà sorda” di trascinare Israele in “una rischiosa avventura” diretta contro Algeri. Reagendo alle “dichiarazioni fallaci e malevole fatte a partire dal Marocco sull’Algeria e sul suo ruolo regionale, oltre che sulle sue relazioni con un Paese terzo”, riportate dalla stampa internazionale, la diplomazia algerina precisa che si tratta di “un’uscita intempestiva, il cui vero istigatore non è altri che Nasser Bourita, nella sua qualità di ministro degli Affari esteri del Regno del Marocco”. L’uscita tradisce la volontà di “trascinare il nuovo alleato mediorientale in un’avventura rischiosa diretta contro l’Algeria, i suoi valori e le sue posizioni di principio”, ha sottolineato il ministero, aggiungendo che “questo pericoloso avventurismo, che scommette sul peggio, rappresenta una smentita formale della presunta ‘mano tesa’ che la propaganda marocchina continua a diffondere abusivamente e vanamente”. (segue) (Res)