I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: Kabul, dopo calca all’aeroporto voli temporaneamente sospesi - I voli sono stati sospesi nel principale aeroporto internazionale dell'Afghanistan a Kabul, a seguito delle migliaia di persone che questa mattina si sono accalcate presso l’accesso ai gate e alle piste di decollo nella speranza di lasciare il Paese dopo la conquista della capitale da parte dei talebani. L'ufficio stampa dell'aeroporto internazionale Hamid Karzai ha dichiarato in una nota che tutti i voli civili sono stati sospesi. Il comunicato invita i cittadini a non "invadere l’area" e ad “votare saccheggi”. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, attualmente il perimetro interno ed estero dell’aeroporto è controllato dalle forze statunitensi e afgane, mentre le zone circostanti sono sotto il controllo dei talebani. I talebani, dal canto loro, hanno esortato le persone radunate all'aeroporto a "tornare a casa". I leader talebani sul sito hanno annunciato che "i civili non subiranno alcun danno”. Il portavoce dei talebani Suhail Shaheen, ha affermato in un messaggio sul suo profilo Twitter: “L'emirato islamico ha ordinato ai suoi mujaheddin e ancora una volta li istruisce che a nessuno è permesso entrare nelle abitazioni senza permesso. La vita, la proprietà e l'onore di alcuna persona devono essere danneggiati ma devono essere protetti”. (segue) (Res)