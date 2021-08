I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: crisi olio combustibile, rete internet interrotta in alcune regioni - Ogero, operatore pubblico responsabile delle telecomunicazioni in Libano, ha annunciato oggi l’interruzione della rete internet a Barouk, nella regione centrale di Shuf, e a Halba e Kobayat, nella regione settentrionale dell’Akkar, a causa della mancanza di olio combustibile. Lo ha dichiarato Ogero su Twitter, scusandoci con la popolazione libanese per i disagi provocati. I servizi di Ogero sono stati ripetutamente interrotti nelle ultime settimane a causa della forte pressione sui suoi generatori, mentre continua il razionamento. Il ministro delle Telecomunicazioni uscente, Talal Hawat, ha assicurato a fine luglio che la rete internet resterà operativa e che le tariffe non aumenteranno. Da parte sua, il direttore di Ogero, Imad Kreidiyé, ha avvertito che le interruzioni saranno sempre più frequenti. Il Paese non ha più liquidita sufficiente per ottenere l’olio combustibile necessario per il funzionamento delle centrali e dei generatori privati. Oltre a questo, la Banca del Libano ha dichiarato lo scorso mercoledì 11 agosto la fine dei sussidi per le importazioni di carburante. (segue) (Res)