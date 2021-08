I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: premier designato Mikati, salvare il Paese da incidenti come esplosione Tleil - L’esplosione dell’autocisterna a Tleil chiede alla coscienza di tutti noi di cooperare per salvare il popolo libanese dalle catastrofi. Lo ha dichiarato il primo ministro designato Najib Miqati, sottolineando di essere determinato a portare avanti il suo lavoro affinché il Paese non rimanga nelle mani di coloro che “sfruttano la crisi di carburante per ottenere profitti illegittimi e privare la popolazione dei propri diritti”. L’esplosione dell’autocisterna è avvenuta a Tleil, nella regione di Akkar, nel nord del Paese, nella notte tra sabato 14 agosto e ieri, provocando 28 morti e decine di feriti. Riguardo alla causa dell’esplosione, le testimonianze sono contraddittorie: una fonte dell’esercito ha sostenuto che durante la distribuzione del carburante ci sia stata una rissa tra le persone in fila, e che qualcuno abbia sparato colpendo il serbatoio e facendolo esplodere. Un altro testimone, sostiene invece che a provocare l’esplosione del serbatoio sia stato l’utilizzo di un accendino. Il Paese dei cedri sta vivendo una grave carenza di carburante e l’esercito libanese ha sequestrato migliaia di litri di benzina che i vari distributori avevano nascosto. Durante la scorsa settimana, diverse autocisterne sono state prese d’assalto dai manifestanti in coda alle stazioni di servizio. (segue) (Res)