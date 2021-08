I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: autorità annunciano di aver domato gli incendi che hanno devastato il nord del Paese - La maggior parte dei vasti incendi boschivi che hanno devastato il nord dell'Algeria per una settimana sono "ora sotto controllo" e "non rappresentano più un pericolo per gli abitanti". Lo ha annunciato ieri un funzionario della Direzione generale della protezione civile (Dgpc) di Algeri. Al momento risultano ancora 19 focolai attivi in diverse regioni del nord dell'Algeria, dove nei giorni scorsi sono morte oltre 90 persone. "La maggior parte di questi incendi è sotto controllo e non rappresenta alcun pericolo per gli abitanti", ha affermato all’emittente radiofonica pubblica il colonnello Farouk Achour, vicedirettore incaricato della comunicazione della Dgpc. Gli sforzi delle unità della Protezione civile sono attualmente concentrati sulla "protezione delle aree residenziali, in particolare nelle province di Al Tarf, Bejaia, Jijel e Tizi Ouzou", ha sottolineato. In merito agli ultimi dati sulla propagazione degli incendi, lo stesso funzionario ha affermato che proseguono gli sforzi per spegnere 19 incendi in 11 municipalità, specificando che "più di 74 incendi sono stati spenti nelle ultime 24 ore". (segue) (Res)